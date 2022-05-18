Песков назвал недопустимыми фейковые обвинения военных РФ в преступлениях на Украине
По его словам, Москва соответствующим образом относится к таким упрёкам, ведь уже было доказано российскими специалистами, что всё это были вопиющие инсценировки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым говорить о неподтверждённых военных преступлениях российских военнослужащих на Украине.
"Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым", — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об отношении Кремля к обвинениям российских бойцов в военных преступлениях.
По словам представителя Кремля, случаи, о которых говорит Украина, являются фейками, а наиболее вопиющие — вообще инсценировками, которые были уже доказаны российскими специалистами. Поэтому Москва соответствующим образом и относится к таким обвинениям, заключил Песков.
Ещё в конце марта Лайф сообщал, что Дмитрий Песков опроверг заявления Киева о преступлениях российских военных на Украине. Он также сообщил, что в последнее время всё больше эвакуированных жителей говорят о том, что "нацбатальоны открывают огонь по гражданским".
ТАСС / Александр Рюмин