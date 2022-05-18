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Опубликовано 18 мая 2022, 13:11

В Кремле пожелали успехов Слуцкому на посту главы фракции ЛДПР в Госдуме

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "работа трудная, а момент очень ответственный".

Кремль поздравляет главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с назначением на должность руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы поздравляем Слуцкого. [ЛДПР] — партия со своим электоратом, достаточно стабильным. Мы желаем ему успехов. Работа трудная, момент очень ответственный, поэтому желаем успехов", — отметил он.

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Как сообщалось, председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. За кандидатуру депутата проголосовало большинство представителей партии либерал-демократов в палате. А нового лидера ЛДПР изберут 27 мая.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Миссуми
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