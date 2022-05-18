В Кремле пожелали успехов Слуцкому на посту главы фракции ЛДПР в Госдуме

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "работа трудная, а момент очень ответственный".

Кремль поздравляет главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с назначением на должность руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы поздравляем Слуцкого. [ЛДПР] — партия со своим электоратом, достаточно стабильным. Мы желаем ему успехов. Работа трудная, момент очень ответственный, поэтому желаем успехов", — отметил он.