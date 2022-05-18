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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 09:59
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Зеленский предложил Раде продлить военное положение на Украине

Соответствующий проект закона уже передан на утверждение руководству парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения в стране, а также о продолжении всеобщей мобилизации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения на Украине" зарегистрирован сегодня, 18 мая, и уже передан на рассмотрение руководству парламента.

Рада одобрила указ президента Украины о всеобщей мобилизации
Рада одобрила указ президента Украины о всеобщей мобилизации

Ранее Верховная рада Украины уже продлевала военное положение в стране на 30 суток. Действовать оно начало с 5:30 утра 25 апреля. Инициатива также была подана президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

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ТАСС / ZUMA

Татьяна Миссуми
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