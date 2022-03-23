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Опубликовано 23 марта 2022, 10:12
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Песков опроверг заявления Киева о преступлениях российских военных на Украине

Он также сообщил, что в последнее время всё больше эвакуированных жителей говорят о том, что нацбатальоны открывают огонь по гражданским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления киевских властей о том, что российские военнослужащие якобы совершают преступления во время спецоперации на Украине.

"Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским... Это ложь", — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что в последнее время всё больше и больше свидетелей, которые выходят из городов, рассказывают, что националистические батальоны удерживали их и использовали в качестве живого щита. Кроме того, они неоднократно открывали огонь по гражданским лицам.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что украинские радикалы используют тактику, которую применяли фашисты по время Второй мировой войны. Он также напомнил Вашингтону о том, какой тактики сами Штаты придерживались в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии.

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Александр Юнашев
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