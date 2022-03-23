Антонов: Украинские радикалы используют тактику фашистов

Российский посол напомнил США о том, какой тактики сами Соединённые Штаты придерживались в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии.

На Украине радикальные группировки сейчас используют тактику, которой пользовались фашисты во время Второй мировой войны. Они прикрываются женщинами и детьми. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби о неких "военных преступлениях" российских сил на Украине. Дипломат подчеркнул, что удары Вооружённых сил РФ направлены только на военные объекты Украины.

"В свою очередь, радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", — отметил российский посол.

Анатолий Антонов добавил, что также украинские радикалы бьют ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами по мирным жителям, мешают гражданам покидать районы боевых действий, насильственно проводят мобилизацию.

Также дипломат указал на действия самих Соединённых Штатов — спросил, не забыли ли они, как ещё недавно самолёты США и других стран НАТО "в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии". Предпочитают не вспоминать там и о "вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии".