Суд в Ростове арестовал замкомандира подразделения "Айдара"

Националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.

Замкомандира подразделения "Айдара" Денис Мурыга, арестованный судом в Ростове. Видео © Telegram-канал SHOT

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Дениса Мурыгу, являющегося заместителем командира подразделения националистического батальона "Айдар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Его арестовали на два месяца — до 16 июля 2022 года. Мурыга подозревается в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые Народной милиции. По его словам, он добровольно вступил в нацбатальон в 2015 году.

По данным собеседника агентства, Мурыга пытался въехать в Россию в качестве беженца и был задержан в апреле.