Суд в Ростове арестовал замкомандира подразделения "Айдара"
Националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.
Замкомандира подразделения "Айдара" Денис Мурыга, арестованный судом в Ростове. Видео © Telegram-канал SHOT
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Дениса Мурыгу, являющегося заместителем командира подразделения националистического батальона "Айдар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Его арестовали на два месяца — до 16 июля 2022 года. Мурыга подозревается в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые Народной милиции. По его словам, он добровольно вступил в нацбатальон в 2015 году.
По данным собеседника агентства, Мурыга пытался въехать в Россию в качестве беженца и был задержан в апреле.
Ранее Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали". По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, за сутки в плен сдался 771 боевик. На кадрах видно, что российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT