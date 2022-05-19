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Опубликовано 19 мая 2022, 11:58
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Суд в Ростове арестовал замкомандира подразделения "Айдара"

Националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.

Замкомандира подразделения "Айдара" Денис Мурыга, арестованный судом в Ростове. Видео © Telegram-канал SHOT

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Дениса Мурыгу, являющегося заместителем командира подразделения националистического батальона "Айдар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Его арестовали на два месяца — до 16 июля 2022 года. Мурыга подозревается в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые Народной милиции. По его словам, он добровольно вступил в нацбатальон в 2015 году.

По данным собеседника агентства, Мурыга пытался въехать в Россию в качестве беженца и был задержан в апреле.

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Ранее Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали". По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, за сутки в плен сдался 771 боевик. На кадрах видно, что российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.

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Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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