Казакова: Раскрыть свои возможности в рамках движения "Большая перемена" смогут 18 млн школьников

По словам собеседницы Лайфа, инициатива поможет направить энергию современного ребёнка в позитив и созидание, что считают важным и родители, и педагоги.

Около 18 миллионов российских школьников смогут проявить себя, став участниками Всероссийского детского движения. Такую цифру в беседе с Лайфом озвучила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По её словам, такая организация и её ценности должны стать флагманами в школьной и внешкольной воспитательной работе. На это и направлен внесённый в нижнюю палату законопроект "О российском движении детей и молодёжи".

"Движение поможет укрепить наших детей, защитить, гармонично развивать все таланты, объединить, вовлечь в коллективную деятельность. А главное — направить энергию современного ребёнка в позитив и созидание. Этого хотят родители и педагоги, это важно для нашего государства", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Ранее в четверг группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодёжи "Большая перемена". Согласно пояснительной записке, возглавить наблюдательный совет организации может президент России Владимир Путин, а участниками смогут стать школьники от 6 лет, учащиеся техникумов и колледжей.