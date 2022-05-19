В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодёжи "Большая перемена"

Согласно пояснительной записке, возглавить наблюдательный совет организации может президент России Владимир Путин, а участниками смогут стать школьники от 6 лет, учащиеся техникумов и колледжей.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодёжи "Большая перемена". Соответствующий текст опубликован в думской электронной базе.

Как уточняется в пояснительной записке, целями организации станут: содействие проведению госполитики в интересах детей и молодёжи; участие в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга; создание возможностей для всестороннего развития и самореализации ребят, а также подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе. А возглавить наблюдательный совет движения может президент России Владимир Путин, говорится в документе.

"Наблюдательный совет движения возглавляет президент Российской Федерации. Состав совета утверждается и изменяется президентом РФ. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы", — сказано в тексте законопроекта.

Стать членами движения смогут школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Участие будет добровольным с учётом равенства, а наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица. Кроме того, "Большая перемена" сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.