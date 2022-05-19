Junge Welt: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет роковым для Европы

По мнению автора материала, деятельность альянса носит экспансионистский характер, а принципы мира и демократии блока являются не более чем выдумкой.

Возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции поставит под угрозу безопасность на Европейском континенте. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

"Дополнительное расширение военного блока означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооружённого конфликта", — сказано в материале.

По мнению автора, деятельность альянса носит экспансионистский характер, а принципы мира и демократии блока являются не более чем выдумкой. Также обращается внимание на утверждения о том, что России в случае присоединения Хельсинки и Стокгольма к альянсу ничего не угрожает, однако, какое именно оружие и в каких количествах будет размещено на территориях этих стран, пока не известно.