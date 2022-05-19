Junge Welt: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет роковым для Европы
По мнению автора материала, деятельность альянса носит экспансионистский характер, а принципы мира и демократии блока являются не более чем выдумкой.
Возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции поставит под угрозу безопасность на Европейском континенте. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
"Дополнительное расширение военного блока означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооружённого конфликта", — сказано в материале.
По мнению автора, деятельность альянса носит экспансионистский характер, а принципы мира и демократии блока являются не более чем выдумкой. Также обращается внимание на утверждения о том, что России в случае присоединения Хельсинки и Стокгольма к альянсу ничего не угрожает, однако, какое именно оружие и в каких количествах будет размещено на территориях этих стран, пока не известно.
Напомним, накануне, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что после того, как эти государства станут членами блока, НАТО адаптирует свою систему безопасности на Балтике. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Западу "сюрприз", заверив, что этот шаг не останется без ответа. Возможные меры военного реагирования предложат после анализа ситуации.
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