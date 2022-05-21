ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 18:58
7126

Минобороны: ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ

Как пояснил генерал-полковник Мизинцев, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить сообщения о "бесчинствах" со стороны ВС РФ.

Военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в посёлке Николаевка (ЛНР) в присутствии украинских и зарубежных СМИ с целью обвинить в этом ВС России. В результате есть погибшие и раненые, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населённом пункте Николаевка киевским режимом проведена очередная изощрённая акция. <…> В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

МВД ЛНР: Более 50 постояльцев дома-интерната сгорели заживо после обстрела ВСУ
МВД ЛНР: Более 50 постояльцев дома-интерната сгорели заживо после обстрела ВСУ

Как пояснил генерал-полковник, провокацию снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить очередные фейки о "бесчинствах" со стороны российских военных.

А ранее Мизинцев сообщил о подготовке Киевом новой провокации по "бучинскому сценарию". Согласно чудовищной задумке, боевики должны облачиться в форму российских военнослужащих с белыми повязками и на камеру расстрелять украинских мирных граждан.

BannerImage

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar