Как пояснил генерал-полковник Мизинцев, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить сообщения о "бесчинствах" со стороны ВС РФ.

Военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в посёлке Николаевка (ЛНР) в присутствии украинских и зарубежных СМИ с целью обвинить в этом ВС России. В результате есть погибшие и раненые, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населённом пункте Николаевка киевским режимом проведена очередная изощрённая акция. <…> В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

Как пояснил генерал-полковник, провокацию снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить очередные фейки о "бесчинствах" со стороны российских военных.