Минобороны: ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ
Как пояснил генерал-полковник Мизинцев, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить сообщения о "бесчинствах" со стороны ВС РФ.
Военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в посёлке Николаевка (ЛНР) в присутствии украинских и зарубежных СМИ с целью обвинить в этом ВС России. В результате есть погибшие и раненые, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В населённом пункте Николаевка киевским режимом проведена очередная изощрённая акция. <…> В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения", — сказал он в ходе вечернего брифинга.
Как пояснил генерал-полковник, провокацию снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить очередные фейки о "бесчинствах" со стороны российских военных.
А ранее Мизинцев сообщил о подготовке Киевом новой провокации по "бучинскому сценарию". Согласно чудовищной задумке, боевики должны облачиться в форму российских военнослужащих с белыми повязками и на камеру расстрелять украинских мирных граждан.
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