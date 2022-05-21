МВД ЛНР: Более 50 постояльцев дома-интерната сгорели заживо после обстрела ВСУ

По данным ведомства, украинские военные использовали сотрудников и подопечных учреждения, среди которых были и инвалиды, в качестве живого щита. Сам инцидент произошёл ещё в марте.

Более полусотни постояльцев дома-интерната посёлка Кременная Луганской Народной Республики погибли во время пожара, возникшем после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает МВД республики в телеграм-канале.

"Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники более 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. <...> Из них свыше 50 человек сгорели заживо", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ использовали сотрудников и подопечных интерната в качестве живого щита. В частности, на третьем этаже бойцы организовали точку обстрела, при этом двумя этажами ниже находились постояльцы, которые не могли самостоятельно передвигаться. Счастливчики, которые сумели спастись, подтвердили факт отсутствия эвакуации со стороны Киева. На помощь людям в конечном итоге пришли ВС РФ.