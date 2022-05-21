ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 14:52
7216

Военный эксперт Баранец назвал блефом заявление Зеленского о численности ВСУ

Слова украинского лидера являются очередной попыткой продемонстрировать миру "солидность" его армии. Однако военные люди никогда не поверят в подобные сказки, убеждён собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский "грёб по сусекам людей призывного возраста", говоря о том, что численность ВСУ на сегодняшний день якобы составляет 700 тысяч человек. На самом деле, как Лайфу рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, лидер Незалежной попросту блефует и пытается выдать желаемое за действительное.

"Давайте я вам назову реальные цифры, которые будут плюс-минус десять тысяч [человек]. На момент начала нашей военной операции в составе ВСУ было 255 тысяч военных. Потом Зеленский стал усиливать этих военных "мясом". То есть ловили хлопцев призывного возраста. Брали откуда угодно: официанта ресторана, мойщика посуды, шахтёра, пацана-студента. <...> Это мошенническая математика. Он грёб по сусекам людей призывного возраста", — отметил Баранец.

На Украине участились бунты среди бойцов теробороны, которых отправляют в Донбасс
На Украине участились бунты среди бойцов теробороны, которых отправляют в Донбасс

Заявление украинского лидера является очередной попыткой продемонстрировать миру "солидность" его армии. Однако военные люди никогда не поверят в подобные сказки, убеждён эксперт. По его оценке, реальная численность ВСУ на сегодняшний день составляет не более 300 тысяч человек.

"Я военный человек, для меня этот так называемый боец территориальной обороны — это сторож на бахче, которому ружьё дали в зубы. Какая же это армия?! Зеленский, зачем же вы врёте своему народу?" — резюмировал собеседник.

Бойцы подразделения ВСУ в Северодонецке отказались выполнять приказы Зеленского
Бойцы подразделения ВСУ в Северодонецке отказались выполнять приказы Зеленского

Ранее Лайф писал, что мобилизация на Украине начала угрожать выпускникам военных кафедр. Она может быть предусмотрена в рамках очередного этапа от Минобороны страны. Об этом ведомство объявляло в самом начале российской спецоперации.

BannerImage

Getty Images / John Moore

Юлия Архипова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar