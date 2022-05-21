Военный эксперт Баранец назвал блефом заявление Зеленского о численности ВСУ
Слова украинского лидера являются очередной попыткой продемонстрировать миру "солидность" его армии. Однако военные люди никогда не поверят в подобные сказки, убеждён собеседник.
Президент Украины Владимир Зеленский "грёб по сусекам людей призывного возраста", говоря о том, что численность ВСУ на сегодняшний день якобы составляет 700 тысяч человек. На самом деле, как Лайфу рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, лидер Незалежной попросту блефует и пытается выдать желаемое за действительное.
"Давайте я вам назову реальные цифры, которые будут плюс-минус десять тысяч [человек]. На момент начала нашей военной операции в составе ВСУ было 255 тысяч военных. Потом Зеленский стал усиливать этих военных "мясом". То есть ловили хлопцев призывного возраста. Брали откуда угодно: официанта ресторана, мойщика посуды, шахтёра, пацана-студента. <...> Это мошенническая математика. Он грёб по сусекам людей призывного возраста", — отметил Баранец.
Заявление украинского лидера является очередной попыткой продемонстрировать миру "солидность" его армии. Однако военные люди никогда не поверят в подобные сказки, убеждён эксперт. По его оценке, реальная численность ВСУ на сегодняшний день составляет не более 300 тысяч человек.
"Я военный человек, для меня этот так называемый боец территориальной обороны — это сторож на бахче, которому ружьё дали в зубы. Какая же это армия?! Зеленский, зачем же вы врёте своему народу?" — резюмировал собеседник.
Ранее Лайф писал, что мобилизация на Украине начала угрожать выпускникам военных кафедр. Она может быть предусмотрена в рамках очередного этапа от Минобороны страны. Об этом ведомство объявляло в самом начале российской спецоперации.
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