Слова украинского лидера являются очередной попыткой продемонстрировать миру "солидность" его армии. Однако военные люди никогда не поверят в подобные сказки, убеждён собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский "грёб по сусекам людей призывного возраста", говоря о том, что численность ВСУ на сегодняшний день якобы составляет 700 тысяч человек. На самом деле, как Лайфу рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, лидер Незалежной попросту блефует и пытается выдать желаемое за действительное.

"Давайте я вам назову реальные цифры, которые будут плюс-минус десять тысяч [человек]. На момент начала нашей военной операции в составе ВСУ было 255 тысяч военных. Потом Зеленский стал усиливать этих военных "мясом". То есть ловили хлопцев призывного возраста. Брали откуда угодно: официанта ресторана, мойщика посуды, шахтёра, пацана-студента. <...> Это мошенническая математика. Он грёб по сусекам людей призывного возраста", — отметил Баранец.

Заявление украинского лидера является очередной попыткой продемонстрировать миру "солидность" его армии. Однако военные люди никогда не поверят в подобные сказки, убеждён эксперт. По его оценке, реальная численность ВСУ на сегодняшний день составляет не более 300 тысяч человек.

"Я военный человек, для меня этот так называемый боец территориальной обороны — это сторож на бахче, которому ружьё дали в зубы. Какая же это армия?! Зеленский, зачем же вы врёте своему народу?" — резюмировал собеседник.