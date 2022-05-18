В Минобороны РФ сообщили о подготовке Киевом новой провокации по "бучинскому сценарию"
Согласно чудовищной задумке, боевики должны облачиться в форму российских военнослужащих с белыми повязками и на камеру расстрелять украинских мирных граждан.
Пленные бойцы ВСУ разоблачили планы Киева устроить провокацию в Константиновке ДНР по "бучинскому сценарию" под руководством западных кураторов. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для её реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан", — раскрыл детали чудовищного плана Мизинцев.
По словам офицера, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ намерены широко растиражировать в западных СМИ и на интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы провокации в Константиновке. Согласно задумке, действия должны для правдоподобия снять в том числе на видеорегистраторы якобы случайно проезжавших мимо машин.
Напомним, на Западе и на Украине распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Там 3 апреля распространили видео с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения. Оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин со своей стороны неоднократно называл события в Буче фейком и сравнил с провокациями в Сирии.
Getty Images / Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency