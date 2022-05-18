В Минобороны РФ сообщили о подготовке Киевом новой провокации по "бучинскому сценарию"

Согласно чудовищной задумке, боевики должны облачиться в форму российских военнослужащих с белыми повязками и на камеру расстрелять украинских мирных граждан.

Пленные бойцы ВСУ разоблачили планы Киева устроить провокацию в Константиновке ДНР по "бучинскому сценарию" под руководством западных кураторов. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Для её реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан", — раскрыл детали чудовищного плана Мизинцев.