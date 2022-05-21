В Херсонской области впервые за 8 лет начал вещание российский радиоэфир

Этот ставший историческим дайджест начался с информации о вербовке херсонских жителей украинскими нацистами и приезде делегации иностранных журналистов.

Первый за 8 лет российский радиоэфир в Херсонской области. Видео © Telegram-канал / Readovka

В Херсоне и Херсонской области впервые за восемь лет зазвучал российский радиоэфир. Корреспондент ТРК "Крым" Елена поприветствовала местных слушателей на частоте 107.8FM.

Этот первый за долгое время, ставший историческим, радио-дайджест начался с информации о вербовке херсонских жителей украинскими нацистами и приезде делегации иностранных журналистов. Волнительные кадры первого российского радиоэфира в Херсонской области спустя 8 лет опубликовал Telegram-канал Readovka. Новость об этом слушатели встретили позитивно, высказывая мнение, что теперь можно будет "слушать нормальное радио, а не киевский бред". Многие прокомментировали, что "приятно слышать это, так как Херсон — это Россия".

"Это просто прекрасно. Люди смогут узнавать правду о том, что сейчас происходит, о нацистах-наркоманах, засевших в Киеве, о планах США воевать до последнего украинца", — написали слушатели под публикацией.