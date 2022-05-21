Турецкий политик Перинчек: Расширение НАТО в любом направлении угрожает Анкаре
Глава партии "Родина" отметил, что на протяжении долгих лет от альянса исходит угроза. Он привёл в пример операцию "Гладио", из-за которой тысячи офицеров были уволены со службы в турецкой армии.
Расширение Североатлантического альянса в каком-либо направлении угрожает безопасности Турции. Об этом заявил генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя планы Финляндии и Швеции стать полноправными членами НАТО.
"НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении — угроза не только России, но и Турции", — сказал Перинчек в интервью РИА "Новости".
Он подчеркнул, что на протяжении долгих лет от НАТО исходила угроза в адрес Анкары. Политик привёл в пример натовскую операцию "Гладио", из-за которой около 25 тысяч офицеров были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 году. Сотни генералов до сих пор отбывают наказание в турецких тюрьмах.
Ранее турецкий президент провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы. В свою очередь, президент Финляндии заявил главе турецкого государства, что Хельсинки возьмут обязательства по безопасности.
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