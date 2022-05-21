Турецкий политик Перинчек: Расширение НАТО в любом направлении угрожает Анкаре

Глава партии "Родина" отметил, что на протяжении долгих лет от альянса исходит угроза. Он привёл в пример операцию "Гладио", из-за которой тысячи офицеров были уволены со службы в турецкой армии.

Расширение Североатлантического альянса в каком-либо направлении угрожает безопасности Турции. Об этом заявил генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя планы Финляндии и Швеции стать полноправными членами НАТО.

"НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении — угроза не только России, но и Турции", — сказал Перинчек в интервью РИА "Новости".