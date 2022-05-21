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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 20:48

Столтенберг обсудил с Эрдоганом план Финляндии и Швеции вступить в НАТО

В ходе разговора с турецким лидером генсек альянса подчеркнул важность политики "открытых дверей" военно-политического блока. Однако позиция Анкары пока остаётся непреклонной.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, против присоединения которых выступает Анкара. Детали беседы он раскрыл в "Твиттере".

"Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса", — написал Столтенберг.

Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой
Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой

В ходе разговора с турецким лидером он также подчеркнул важность политики "открытых дверей" военно-политического блока. Стороны условились продолжить переговоры, чтобы разрешить сложившиеся разногласия.

Ранее турецкий президент провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы. В свою очередь, президент Финляндии заявил главе турецкого государства, что Хельсинки возьмут обязательства по безопасности.

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Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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