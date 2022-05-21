Столтенберг обсудил с Эрдоганом план Финляндии и Швеции вступить в НАТО
В ходе разговора с турецким лидером генсек альянса подчеркнул важность политики "открытых дверей" военно-политического блока. Однако позиция Анкары пока остаётся непреклонной.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, против присоединения которых выступает Анкара. Детали беседы он раскрыл в "Твиттере".
"Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса", — написал Столтенберг.
В ходе разговора с турецким лидером он также подчеркнул важность политики "открытых дверей" военно-политического блока. Стороны условились продолжить переговоры, чтобы разрешить сложившиеся разногласия.
Ранее турецкий президент провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы. В свою очередь, президент Финляндии заявил главе турецкого государства, что Хельсинки возьмут обязательства по безопасности.
Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency