Столтенберг обсудил с Эрдоганом план Финляндии и Швеции вступить в НАТО

В ходе разговора с турецким лидером генсек альянса подчеркнул важность политики "открытых дверей" военно-политического блока. Однако позиция Анкары пока остаётся непреклонной.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, против присоединения которых выступает Анкара. Детали беседы он раскрыл в "Твиттере".

"Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса", — написал Столтенберг.