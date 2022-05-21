Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой
При этом турецкий лидер в разговоре с Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей альянса, но не может игнорировать жизненно важные интересы своей страны.
Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, если эти страны продемонстрируют солидарность с Анкарой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Эрдоган заявил, что, если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесётся положительно к членству этих стран в НАТО", — сообщили в канцелярии президента Турции.
При этом Эрдоган подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей альянса, но не может игнорировать жизненно важные интересы своей страны.
Ранее турецкий президент провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы. В свою очередь президент Финляндии заявил главе турецкого государства, что Хельсинки возьмут обязательства по безопасности.