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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 19:51
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Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой

При этом турецкий лидер в разговоре с Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей альянса, но не может игнорировать жизненно важные интересы своей страны.

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, если эти страны продемонстрируют солидарность с Анкарой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Эрдоган заявил, что, если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесётся положительно к членству этих стран в НАТО", — сообщили в канцелярии президента Турции.

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При этом Эрдоган подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей альянса, но не может игнорировать жизненно важные интересы своей страны.

Ранее турецкий президент провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы. В свою очередь президент Финляндии заявил главе турецкого государства, что Хельсинки возьмут обязательства по безопасности.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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