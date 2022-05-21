Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой

При этом турецкий лидер в разговоре с Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей альянса, но не может игнорировать жизненно важные интересы своей страны.

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, если эти страны продемонстрируют солидарность с Анкарой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Эрдоган заявил, что, если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесётся положительно к членству этих стран в НАТО", — сообщили в канцелярии президента Турции.