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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 16:36
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Военнослужащие ЛНР заняли мощный укрепрайон ВСУ под Попасной

При отступлении украинские силовики бросили боеприпасы и большое количество иностранного оружия. На позициях остались тела двух солдат, которых сослуживцы не стали хоронить или забирать с собой.

Военнослужащим Луганской Народной Республики удалось отбить мощный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной. Об этом сообщил боец Народной милиции ЛНР с позывным Толич.

"Довольно мощная позиция тут была, укреплённая, обеспеченная. Восемь лет они тут стояли, но продержались <...> недолго", — передаёт РИА "Новости" его слова.

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Толич отметил, что укрепления были усилены бетонными плитами, которые смогла уничтожить только крупнокалиберная артиллерия. При отступлении украинские силовики бросили боеприпасы и большое количество иностранного оружия. Также, по словам собеседника агентства, на позициях остались тела двух солдат ВСУ, которых сослуживцы хоронить или забирать с собой не стали.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море. Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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