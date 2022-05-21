Военнослужащие ЛНР заняли мощный укрепрайон ВСУ под Попасной

При отступлении украинские силовики бросили боеприпасы и большое количество иностранного оружия. На позициях остались тела двух солдат, которых сослуживцы не стали хоронить или забирать с собой.

Военнослужащим Луганской Народной Республики удалось отбить мощный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной. Об этом сообщил боец Народной милиции ЛНР с позывным Толич.

"Довольно мощная позиция тут была, укреплённая, обеспеченная. Восемь лет они тут стояли, но продержались <...> недолго", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Толич отметил, что укрепления были усилены бетонными плитами, которые смогла уничтожить только крупнокалиберная артиллерия. При отступлении украинские силовики бросили боеприпасы и большое количество иностранного оружия. Также, по словам собеседника агентства, на позициях остались тела двух солдат ВСУ, которых сослуживцы хоронить или забирать с собой не стали.