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Опубликовано 21 мая 2022, 16:19
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Генпрокуратура ДНР возбудила дела сразу на пятерых командиров ВСУ

Подчинённые им военнослужащие производили обстрелы Ясиноватой, Докучаевска, Горловки и Донецка, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц, а также к повреждениям инфраструктуры.

Уголовные дела возбуждены в отношении пяти командиров ВСУ и подчинённых, которые причастны к обстрелам на территории Донецкой Народной Республики в апреле и мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР в телеграм-канале.

"Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчинённых им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики с 25 по 26 апреля и с 5 по 19 мая текущего года", — говорится в сообщении.

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В надзорном ведомстве уточнили, что уголовные дела возбуждены против командира 54-й отдельной механизированной бригады Майстренко, командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Кураша, командира 53-й отдельной механизированной бригады Титенко, командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вессера, а также командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сирченко.

По приказам указанных командиров подчинённые им военнослужащие производили обстрелы Ясиноватой, Докучаевска, Горловки и Донецка, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц, а также к повреждениям инфраструктуры.

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Ранее Лайф сообщал, что СК РФ установил причастность ещё двух бойцов ВСУ к обстрелам Донбасса. Следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка дом в Мариуполе.

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Getty Images / John Moore

Наталья Исакова
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