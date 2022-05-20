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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 12:28

Марочко: Силы ЛНР взяли под контроль 95% территории республики

Ранее о скором освобождении Луганской Народной Республики заявил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Силы ЛНР взяли под контроль 95% территории региона. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции Андрей Марочко.

"Если мы берём в процентном отношении, то 95% территории республики под нашим контролем и 5% мы уже освобождаем", — отметил он в эфире Первого канала.

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А ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению. При этом ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, используют мирных жителей в качестве живого щита.

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ТАСС/Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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