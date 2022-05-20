Марочко: Силы ЛНР взяли под контроль 95% территории республики

Ранее о скором освобождении Луганской Народной Республики заявил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Силы ЛНР взяли под контроль 95% территории региона. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции Андрей Марочко.

"Если мы берём в процентном отношении, то 95% территории республики под нашим контролем и 5% мы уже освобождаем", — отметил он в эфире Первого канала.