Марочко: Силы ЛНР взяли под контроль 95% территории республики
Ранее о скором освобождении Луганской Народной Республики заявил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Силы ЛНР взяли под контроль 95% территории региона. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции Андрей Марочко.
"Если мы берём в процентном отношении, то 95% территории республики под нашим контролем и 5% мы уже освобождаем", — отметил он в эфире Первого канала.
А ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению. При этом ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, используют мирных жителей в качестве живого щита.
ТАСС/Станислав Красильников