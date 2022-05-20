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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 12:15
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The New York Times назвала нереалистичной победу Украины над Россией

Кроме того, в материале издания подчёркивается, что "воинственные" заявления должностных лиц США не способствуют приближению диалога между Киевом и Москвой.

Военная победа Украины над Россией с возвращением территорий, которые Незалежная потеряла за восемь лет, выглядит нереалистичной. Об этом говорится в материале The New York Times.

"Решительная военная победа Украины над Россией, при которой Украина вернёт все территории, которые Россия захватила с 2014 года, не является реалистичной целью", — сказано в статье издания.

При этом, по мнению газеты, если российско-украинский конфликт приведёт к "настоящим переговорам", то именно лидерам Незалежной "придётся принимать болезненные решения о территориях, которые потребуют любой компромисс". В материале подчёркивается, что "воинственные" заявления должностных лиц США не способствуют приближению диалога между Киевом и Москвой и Вашингтон рискует поставить под угрозу мир в Европе.

Издание заключило, что американскому лидеру Джо Байдену следует дать понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у поддержки, которую готовы предоставить Штаты и НАТО, есть пределы.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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