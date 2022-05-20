Лавров заявил, что опасения РФ насчёт планов Запада на Украину полностью подтвердились

Министр подчеркнул, что намерения европейских стран буквально "оголились" во время проведения спецоперации. По его словам, РФ выполнит задачи по защите мирных жителей Незалежной.

Опасения Москвы насчёт планов Запада на Украину подтвердились на 100%. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

"Объяснили ещё раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются", — сказал он.

По словам министра, намерения европейских стран в буквальном смысле "оголились" во время проведения спецоперации. Лавров напомнил малийскому коллеге о том, что происходило на Украине на протяжении последних восьми лет, а также об отказе Киева выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе. Все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены. Речь идёт о защите мирных жителей Украины, прежде всего в Донбассе, и недопущении создания в Незалежной прямых угроз безопасности России, добавил министр.