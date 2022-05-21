Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций
По мнению министра, важнейшее значение в этом вопросе занимает транспортный проход Север – Юг, где находятся порты Оля, Астрахань и Махачкала.
Антироссийские санкции вынуждают Россию искать новые логистические коридоры. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, который 21 мая посетил Астраханскую область и осмотрел там инфраструктурные объекты.
"Вы знаете, что те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране, мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры", — сказал Савельев.
Он добавил, что важнейшее значение в этом вопросе занимает транспортный коридор Север – Юг, где находятся порты Оля, Астрахань и Махачкала, и подчеркнул, что "не должно быть узких мест, которые не позволили бы перестроиться".
Ранее Лайф писал, что глава МИД Венгрии предложил ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из России. Министр Сийярто уверен, что в таком случае Европейский союз добьётся желаемой цели и позволит экономикам государств сообщества "продолжить функционировать", сделав одно исключение в санкциях.
ТАСС / Сергей Фадеичев