Савельев: Россия развивает новые логистические коридоры из-за санкций

По мнению министра, важнейшее значение в этом вопросе занимает транспортный проход Север – Юг, где находятся порты Оля, Астрахань и Махачкала.

Антироссийские санкции вынуждают Россию искать новые логистические коридоры. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, который 21 мая посетил Астраханскую область и осмотрел там инфраструктурные объекты.

"Вы знаете, что те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране, мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры", — сказал Савельев.

Он добавил, что важнейшее значение в этом вопросе занимает транспортный коридор Север – Юг, где находятся порты Оля, Астрахань и Махачкала, и подчеркнул, что "не должно быть узких мест, которые не позволили бы перестроиться".