Эрдоган призвал премьера Швеции прекратить оказывать поддержку террористам

При этом турецкий лидер в ходе телефонного разговора отметил, что Анкара продолжает придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и считает солидарность в рамках альянса главной его ценностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон прекратить оказывать поддержку террористическим организациям. Об этом сообщили в канцелярии главы турецкого государства по итогам телефонного разговора политиков.

"Президент Эрдоган заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям", — говорится в сообщении.