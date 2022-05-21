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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 16:44

Эрдоган призвал премьера Швеции прекратить оказывать поддержку террористам

При этом турецкий лидер в ходе телефонного разговора отметил, что Анкара продолжает придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и считает солидарность в рамках альянса главной его ценностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон прекратить оказывать поддержку террористическим организациям. Об этом сообщили в канцелярии главы турецкого государства по итогам телефонного разговора политиков.

"Президент Эрдоган заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям", — говорится в сообщении.

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При этом турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран – участниц организации, так и коллективной безопасности главной его ценностью.

Напомним, что Анкара призвала заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сославшись на то, что страны поддерживают запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана. Прибалтийским государствам нужно пересмотреть своё отношение к "террористам", сказал Эрдоган. Однако его ультиматум был отвергнут. Тогда Анкара поставила перед США условия в обмен на своё согласие. Вашингтон пока ответа не дал. 18 мая власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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