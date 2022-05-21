Эрдоган призвал премьера Швеции прекратить оказывать поддержку террористам
При этом турецкий лидер в ходе телефонного разговора отметил, что Анкара продолжает придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и считает солидарность в рамках альянса главной его ценностью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон прекратить оказывать поддержку террористическим организациям. Об этом сообщили в канцелярии главы турецкого государства по итогам телефонного разговора политиков.
"Президент Эрдоган заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям", — говорится в сообщении.
При этом турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран – участниц организации, так и коллективной безопасности главной его ценностью.
Напомним, что Анкара призвала заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сославшись на то, что страны поддерживают запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана. Прибалтийским государствам нужно пересмотреть своё отношение к "террористам", сказал Эрдоган. Однако его ультиматум был отвергнут. Тогда Анкара поставила перед США условия в обмен на своё согласие. Вашингтон пока ответа не дал. 18 мая власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции.