Захарова рассказала о вербовке российских дипломатов за рубежом в связи с "Операцией Z"

Российских дипломатов пытаются вербовать за рубежом в связи с российской "Операцией Z" на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на "Битве ораторов" в Екатеринбурге.

"Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чём было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться", — привела она сообщения, приходившие дипломатам на компьютеры посольств.