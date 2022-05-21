Захарова рассказала о вербовке российских дипломатов за рубежом в связи с "Операцией Z"
Послов призывают "принять правильное решение". Соответствующие обращения сотрудники видят на компьютерах и остановках общественного транспорта.
Российских дипломатов пытаются вербовать за рубежом в связи с российской "Операцией Z" на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на "Битве ораторов" в Екатеринбурге.
"Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чём было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться", — привела она сообщения, приходившие дипломатам на компьютеры посольств.
Захарова добавила, что вербовкой российских сотрудников за рубежом занимаются и на остановках у диппредставительств. Так, на пути следования послов можно также прочитать подобные обращения.
Ранее Лайф писал, что российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой. Служба внешней разведки Украины начиная с 2012 года привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении.
"ВКонтакте" / МИД России