ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 13:43

Захарова рассказала о вербовке российских дипломатов за рубежом в связи с "Операцией Z"

Послов призывают "принять правильное решение". Соответствующие обращения сотрудники видят на компьютерах и остановках общественного транспорта.

Российских дипломатов пытаются вербовать за рубежом в связи с российской "Операцией Z" на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на "Битве ораторов" в Екатеринбурге.

"Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чём было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться", — привела она сообщения, приходившие дипломатам на компьютеры посольств.

Захарова добавила, что вербовкой российских сотрудников за рубежом занимаются и на остановках у диппредставительств. Так, на пути следования послов можно также прочитать подобные обращения.

ЦРУ предложило россиянам инструкцию, как шпионить за своей страной
ЦРУ предложило россиянам инструкцию, как шпионить за своей страной

Ранее Лайф писал, что российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой. Служба внешней разведки Украины начиная с 2012 года привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении.

BannerImage

"ВКонтакте" / МИД России

Никита Осипов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar