В частности, депутат отметил противостояние мирных людей силам коллективного Запада и подчеркнул, что неонацизм был направлен на "подрыв государственности России".

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий назвал истинным патриотизмом героические действия жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом. Об этом депутат заявил в ходе визита в Донецкую Народную Республику.

"Что касается истинного патриотизма русского Донбасса… Истинный героизм, который заключается в том, что практически каждая семья была готова в том числе <…> отдать даже свою жизнь и многие отдали свою жизнь за то, чтобы попросту говорить по-русски, учить детей на русском языке, противостоять экспансии на территорию Украины волны неонацизма", — сказал Слуцкий.

Он добавил, что неонацизм был направлен на "подрыв государственности России". Слуцкий также заметил, что Донбасс противостоял силам коллективного Запада, которые использовали в своей политике принцип, сформулированный американским политологом Збигневом Бжезинским: "Россия с Украиной — сверхдержава, а без неё — наоборот, и потому надо всеми силами отрывать Украину от России".