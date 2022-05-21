ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 13:23

Слуцкий назвал истинным патриотизмом героические действия жителей Донбасса

В частности, депутат отметил противостояние мирных людей силам коллективного Запада и подчеркнул, что неонацизм был направлен на "подрыв государственности России".

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий назвал истинным патриотизмом героические действия жителей Донбасса в борьбе с неонацизмом. Об этом депутат заявил в ходе визита в Донецкую Народную Республику.

"Что касается истинного патриотизма русского Донбасса… Истинный героизм, который заключается в том, что практически каждая семья была готова в том числе <…> отдать даже свою жизнь и многие отдали свою жизнь за то, чтобы попросту говорить по-русски, учить детей на русском языке, противостоять экспансии на территорию Украины волны неонацизма", — сказал Слуцкий.

Он добавил, что неонацизм был направлен на "подрыв государственности России". Слуцкий также заметил, что Донбасс противостоял силам коллективного Запада, которые использовали в своей политике принцип, сформулированный американским политологом Збигневом Бжезинским: "Россия с Украиной — сверхдержава, а без неё — наоборот, и потому надо всеми силами отрывать Украину от России".

Пушилин: "Операция Z" ознаменует для Донбасса окончание восьмилетней войны
Пушилин: "Операция Z" ознаменует для Донбасса окончание восьмилетней войны

Ранее Слуцкий заявил, что Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму. Также депутат отметил, что регионы вправе самим решать, как жить дальше, и в основу их будущего ляжет эта позиция, а не позиция Киева или Запада.

BannerImage

ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
  • Новости
  • лдпр
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar