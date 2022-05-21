Украинцы подписали петицию к Зеленскому против запрета выезда военнообязанных мужчин

Авторы обращения призывают во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев и ужесточить ответственность сотрудников военкоматов за коррупционные правонарушения.

25 тысяч украинцев за три дня подписали петицию к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому против запрета выезда военнообязанных мужчин, который был введён с начала "Операции Z". Такое число голосов достаточно для рассмотрения обращения главой государства.

Авторы петиции просят Зеленского отменить запрет на выезд с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами страны. Кроме того, создатели обращения требуют во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев и ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.