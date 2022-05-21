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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 12:56
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Украинцы подписали петицию к Зеленскому против запрета выезда военнообязанных мужчин

Авторы обращения призывают во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев и ужесточить ответственность сотрудников военкоматов за коррупционные правонарушения.

25 тысяч украинцев за три дня подписали петицию к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому против запрета выезда военнообязанных мужчин, который был введён с начала "Операции Z". Такое число голосов достаточно для рассмотрения обращения главой государства.

Авторы петиции просят Зеленского отменить запрет на выезд с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами страны. Кроме того, создатели обращения требуют во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев и ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

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Ранее Лайф писал, что мобилизация на Украине начала угрожать выпускникам военных кафедр. Она может быть предусмотрена в рамках очередного этапа от Минобороны страны — об этом ведомство объявляло в самом начале российской спецоперации.

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Никита Осипов
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