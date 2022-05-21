Мэр Мариуполя Иващенко выразил надежду на скорое наступление мирной жизни в городе

Глава администрации рассказал, что уже на протяжении недели регион не подвергается ударам со стороны Украины. По предварительным подсчётам, полностью разрушено до 15% жилых помещений.

На данный момент обстановка в Мариуполе спокойная, и есть надежда на скорое наступление мирной жизни в городе. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил мэр Константин Иващенко.

"Уже минимум неделю не было "прилётов" по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь", — сказал он.

Иващенко добавил, что, по предварительным подсчётам, из 2708 многоквартирных домов и более 48 тысяч частных построек в Мариуполе полностью разрушено до 15% жилых помещений.