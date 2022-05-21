Помощник Кадырова рассказал, как бойцы ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера

Алаудинов уточнил, что, если бы украинские военнослужащие не ликвидировали бы таким образом своего сослуживца, она попала бы в плен и осталась жива.

В Донбассе бойцы ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера. Об этом журналистам рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

"Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промышленной зоны города Рубежное в Донбассе. — Прим. Лайфа), и она по рации вызывала помощь, просила, чтобы её эвакуировали, так как она была ранена", — сказал он.

По словам Алаудинова, когда украинские военнослужащие услышали о ранении девушки, они тут же открыли по району огонь из миномётов.

"Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли миномётами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная", — добавил помощник Кадырова.

Алаудинов уточнил, что, если бы украинские бойцы не ликвидировали бы таким образом своего снайпера, она попала бы в плен и осталась жива.