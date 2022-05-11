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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 14:20
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Бывший солдат ВСУ рассказал, как провёл сутки в собачьей клетке за разговоры на русском

Уроженец ЛНР служил во Львове, где почти все военные оказались с Западной Украины. Большинство сослуживцев считали его "сепаратистом" и "москалём", называли фашистом и кацапом.

Допрос сдавшегося бывшего украинского солдата. Видео © Telegram / Следком

Украинский военнослужащий, добровольно сложивший оружие, рассказал о своей службе в армии по контракту. По словам сдавшегося, ВСУ издевались над солдатами, а его держали в собачьей клетке за то, что он русскоговорящий, а не "искренний патриот". Об этом сообщает Следственный Комитет РФ, опубликовавший видео с допросом.

Выходец из Луганской области Даниил Ковалёв рассказал, что решился на службу по контракту из-за безработицы и нехватки денег. В итоге в восемнадцать лет уроженец ЛНР был распределён во Львов, где почти все сослуживцы оказались с Западной Украины. Отношения с военными сразу не заладились. Из-за того что Ковалёв разговаривал на русском языке, большинство сослуживцев считали его "сепаратистом" и "москалём", называли фашистом и кацапом.

"Один сержант ко мне настолько предвзято относился, что я русскоязычный, а он искренний патриот. Говорил, что я фашист, начал меня в чём-то подозревать, что какие-то подозрения есть в наркотиках, и закрыл меня в собачьем вольере, в клетке", — вспоминает солдат.

Взаперти он провёл целые сутки. Причём всё это время спать приходилось на голом полу, а есть из миски. Кроме того, в ходе службы в подразделении Ковалёву поручали только самую тяжёлую и грязную работу. Однако он не смог долго терпеть подобное отношение и ушёл из армии.

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Ранее житель Украины рассказал, как солдаты ВСУ пытали его из-за российского флага. Александр Катрич смог сбежать, лишь когда украинские силовики уехали, бросив его в подвал. Мужчина добрался до военных РФ, которые оказали ему помощь. Катрич уверен, что иначе его убили бы.

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Telegram / Следком

Николь Вербер
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