Три человека погибли и десять ранены в результате удара ВСУ по Херсонской области
За поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния, подчеркнули в военно-гражданской администрации.
По меньшей мере три мирных жителя погибли и десять ранены после удара ВСУ по Херсонской области. Об этом говорится в заявлении региональной военно-гражданской администрации в телеграм-канале.
"Сегодня в результате удара, нанесённого по населённому пункту Белозёрка, по предварительным данным, погибли три и ранены десять мирных граждан", — сказано в сообщении.
В военно-гражданской администрации подчеркнули, что за поражение в Мариуполе и на фронтах "Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния".
Ранее жительница Херсона рассказала, что украинские полицейские прятали оружие в домах обычных людей. Изымали вооружение уже российские военные. По словам женщины, действовали силовики аккуратно, спрашивали разрешение и не предъявляли гражданам никаких обвинений.
Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency