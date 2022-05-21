Три человека погибли и десять ранены в результате удара ВСУ по Херсонской области

За поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния, подчеркнули в военно-гражданской администрации.

По меньшей мере три мирных жителя погибли и десять ранены после удара ВСУ по Херсонской области. Об этом говорится в заявлении региональной военно-гражданской администрации в телеграм-канале.

"Сегодня в результате удара, нанесённого по населённому пункту Белозёрка, по предварительным данным, погибли три и ранены десять мирных граждан", — сказано в сообщении.

В военно-гражданской администрации подчеркнули, что за поражение в Мариуполе и на фронтах "Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния".