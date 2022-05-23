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Опубликовано 23 мая 2022, 08:16

Российские ПВО за сутки сбили три украинских Су-25

Также уничтожено 13 беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, а также над ДНР. Среди них — один "Байрактар ТБ-2".

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолёта Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В том числе два — в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области", добавил Конашенков.

Также за сутки было сбито 13 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, а также над ДНР. Среди них — один "Байрактар ТБ-2".

"Кроме того, перехвачены над населённым пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты "Точка-У", а в районах населённых пунктов Изюм, Топольское, Семёновка и Бикино Харьковской области — восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч", — отметил представитель МО РФ.

Точный удар: Минобороны показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море
Точный удар: Минобороны показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море

А 21 мая российские средства ПВО сбили ещё один украинский штурмовик Су-25 над Херсонской областью, а истребительная авиация уничтожила такой же самолёт ВСУ в ходе воздушного боя в небе над Донецкой Народной Республикой.

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Александра Вишнякова
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