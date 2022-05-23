Российские ПВО за сутки сбили три украинских Су-25

Также уничтожено 13 беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, а также над ДНР. Среди них — один "Байрактар ТБ-2".

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолёта Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В том числе два — в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области", — добавил Конашенков.

Также за сутки было сбито 13 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, а также над ДНР. Среди них — один "Байрактар ТБ-2".