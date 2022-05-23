Сенатор Цеков оценил выгоды России от изменения статуса Азовского моря

По его мнению, западные "непартнёры" негативно отнесутся к успехам РФ, однако им стоит не вмешиваться в дела другой страны, а заняться своими проблемами.

Западные страны могут быть недовольны тем, что Азовское море перешло в совместное пользование РФ и ДНР, однако на самом деле эта акватория должна быть внутренним морем России, сказал Лайфу член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, Россия продолжает великие дела своих предков, которые осваивали южную часть Украины.

"Понятное дело, что с нами станут не соглашаться, как сейчас стало модно говорить, "непартнёры". Но на самом деле Азовское море должно быть внутренним морем РФ, как оно когда-то было внутренним морем Советского Союза. С учётом того что Украина пошла вообще не тем путём, что на Украине к власти пришли наследники фашистов и нацистов, мы продолжаем те великие дела, которые совершались нашими предками", — считает сенатор.

Он рассказал, что Азовское море интересно России в первую очередь запасами пресной воды. Кроме того, если акватория будет внутренним морем РФ, то страна получит доступ к её богатствам, в частности к рыбе, а также дополнительную возможность для развития свободного судоходства.

"Что касается наших "непартнёров", то пусть они думают, как сохранить Евросоюз, потому что он, по-моему, в ближайшее время начнёт разваливаться", — добавил Цеков.