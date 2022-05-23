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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 05:29
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Постпред Крыма Мурадов: Азовское море перешло в совместное пользование России и ДНР

По мнению вице-премьера, после того как ВС РФ с союзниками освободят от украинских силовиков Херсонскую область и южную часть Запорожской, Киев потеряет выход к акватории.

Вооружённые силы РФ и военные ДНР освободили южную часть республики от бойцов ВСУ и получили выход к Азовскому морю, поэтому теперь это море совместного пользования России и ДНР, заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Мурадов добавил, что после того, как Россия и ДНР освободят от украинских военных Херсонскую область и южную часть Запорожской, Киев вряд ли будет иметь возможность использовать Азовское море для своих целей.

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Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что Россия сорвала планы НАТО закрепиться в Азовском море. По мнению парламентария, теперь военная портовая инфраструктура, строящаяся Киевом при поддержке Вашингтона, станет трофеем Российской армии и её союзников.

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Александра Васильева
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