По мнению вице-премьера, после того как ВС РФ с союзниками освободят от украинских силовиков Херсонскую область и южную часть Запорожской, Киев потеряет выход к акватории.

Вооружённые силы РФ и военные ДНР освободили южную часть республики от бойцов ВСУ и получили выход к Азовскому морю, поэтому теперь это море совместного пользования России и ДНР, заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Мурадов добавил, что после того, как Россия и ДНР освободят от украинских военных Херсонскую область и южную часть Запорожской, Киев вряд ли будет иметь возможность использовать Азовское море для своих целей.