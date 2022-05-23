Как новые котлы повлияют на дальнейшую обстановку на фронте Северодонецк в ближайшее время попадёт в окружение, что даёт возможность союзным силам освободить весь Донбасс, а для Зеленского настают тёмные времена. 23254 23254 Украинские солдаты на линии фронта Украины в Донбассе, Украина, 11 апреля 2022 года. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Украинская пропаганда рассказывает об успехах на фронтах, однако в реальности всё печально для них. Сразу после сдачи боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прорисовывается ещё одна победа для союзных сил. В этот раз — на территории Луганской Народной Республики.

Освободительный котёл

Начавшееся наступление от Попасной образует сразу несколько котлов. Одним из самых важных направлений является Северодонецк. Город окружают сразу с двух сторон. С севера наступают со стороны Рубежного, а с юга идёт продвижение сил к Лисичанску.

— Группировка может опираться на городскую и индустриальную застройку и оказывать сопротивление в течение некоторого времени. Естественно, у них нет неиссякаемого запаса боеприпасов и горючего. Группировка будет слабеть, поэтому большая её часть будет разгромлена, — пояснил военный эксперт Борис Рожин.

По данным украинских телеграм-каналов, в Офисе президента Украины обсуждают вопрос Северодонецка, при этом между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным назревает конфликт. Первый хочет, чтобы войска держали оборону и в итоге из Северодонецка был создан символ, равный Мариуполю, а главком требует отвода войск к Славянску и Краматорску. Фактически у киевских властей остались считаные дни, чтобы отвести группировку и тем самым спасти жизни и населённые пункты.

Когда Северодонецк и Лисичанск будут взяты, будет выполнена одна из целей специальной операции — освобождение территорий Луганской Народной Республики.

Танк Т-72Б3 России работает по позициям ВСУ за Попасной. Видео © T.me / voenacher

На Артёмовск

Артёмовск, он же Бахмут, тоже в ближайшее время будет слышать звуки городских боёв. Наступление идёт всё от той же Попасной. Сейчас уже можно говорить о том, что линия укреплений, выстраиваемая Украиной на протяжении восьми лет, начала рассыпаться.

— В Северодонецке замкнута крупная группировка, и такое поражение будет говорить о полном освобождении территории ЛНР. Это будет крупнейший разгром, сравнимый с мариупольским направлением. После взятия Северодонецка основные силы ЛНР переключатся на бои в ДНР. В первую очередь это Артёмовск, который находится довольно близко к территории ЛНР. Также луганские силы подключатся к наступлению на Славянск и Краматорск, — рассказал Лайфу политолог Александр Матюшин. При этом количество окружённых пока назвать сложно, однако можно утверждать, что там не только регулярная армия, но и бойцы территориальной обороны и добровольцы.

Ситуация в Артёмовске Донецкой области. Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Вместе с движением к Лисичанску уже начались бои в направлении Артёмовска. В этом направлении союзным войскам предстоит ещё освободить Соледар. Таким образом, дальнейшее продвижение позволит ликвидировать угрозу для Горловки, которую каждый день обстреливают. Занятие Бахмута даёт возможность наступать на Славянск и Краматорск, что будет означать полное освобождение Донбасса от украинских оккупантов.

Политические последствия

Для киевских властей потеря территорий бывших Донецкой и Луганской областей будет означать крах. Команда Зеленского на переговорах, которые вроде бы ещё продолжаются, потеряет весь багаж козырей. Теперь переговорщикам предстоит обсуждать статус Донбасса.

Кроме этого, стоит учесть конфликт, который сейчас развивается в верхах Украины. Потеря Северодонецка и дальнейшее наступление вызывают недовольство среди военных и семей погибших военнослужащих. Это будет грозить напрямую Зеленскому. Да и символа создать не получится.

Военнопленные, взятые в городе Попасная. Видео © T.me / RtrDonetsk

— Залужный думает, как военный, и он отвечает за то, чтобы выполнять военные задачи, которые ему поставили. Зеленскому нужно другое — ему нужна картинка. Картинка, в которой будут рассказывать о героическом сопротивлении, но его нет. Взятие Северодонецка будет холодным душем для украинцев, которые поймут, что им восемь лет врали. Самое главное, что произойдёт, — разрушится государственный стокгольмский синдром, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Освобождённая территория ЛНР может стать новым субъектом Российской Федерации, о чём уже не раз заявлялось. Для этого должен пройти референдум. Однако нужно понимать, что для проведения данного мероприятия требуется не просто освободить всю территорию, но и отодвинуть линию фронта от границ республики.

В целом же уничтожение так называемой группировки украинских сил в Северодонецке разгрузит фронт и даст возможность союзным силам продвигаться на восток, освобождая территории ДНР и Украины.

Владимир Зеленский в Донбассе. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency Сдастся ли киевский режим после разгрома группировки в Донбассе? 0 Да. Дальнейшее сопротивление не имеет смысла Нет. Боевые действия будут вестись до последнего украинца Северодонецкая группировка не будет разгромлена

Авторы Даниил Черных