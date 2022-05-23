"Известия": "Азовцы" уничтожали доказательства причастности к преступлениям в Донбассе

На территории металлургического комбината "Азовсталь" участники батальона совершали взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.

Корреспондент "Известий" Роман Польшаков побывал с российскими сапёрами в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там он обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона "Азов" уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Информация об этом опубликована на сайте издания.

Польшаков сообщил, что "азовцы" минировали местность не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР: у них была задача "уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса". Корреспондент утверждает, что на территории завода бойцы батальона совершали взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.