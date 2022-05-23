"Известия": "Азовцы" уничтожали доказательства причастности к преступлениям в Донбассе
На территории металлургического комбината "Азовсталь" участники батальона совершали взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.
Корреспондент "Известий" Роман Польшаков побывал с российскими сапёрами в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там он обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона "Азов" уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Информация об этом опубликована на сайте издания.
Польшаков сообщил, что "азовцы" минировали местность не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР: у них была задача "уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса". Корреспондент утверждает, что на территории завода бойцы батальона совершали взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Пётр Ковалёв