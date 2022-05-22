Комбат "Востока" Ходаковский показал найденный на "Азовстали" спутниковый телефон ОБСЕ

Военный отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже давно подозревалась в содействии украинской стороне.

Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский показал спутниковый телефон, найденный в катакомбах завода "Азовсталь". Предположительно, аппарат принадлежит ОБСЕ.

"Все эти годы ОБСЕ подозревалась нами в содействии противнику. <...> Вот неоспоримое доказательство ангажированности ОБСЕ — спутниковый телефон, найденный при досмотре "Азовстали", — написал он в своём телеграм-канале.