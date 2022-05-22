Комбат "Востока" Ходаковский показал найденный на "Азовстали" спутниковый телефон ОБСЕ
Спутниковый телефон, найденный на "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский
Военный отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже давно подозревалась в содействии украинской стороне.
Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский показал спутниковый телефон, найденный в катакомбах завода "Азовсталь". Предположительно, аппарат принадлежит ОБСЕ.
"Все эти годы ОБСЕ подозревалась нами в содействии противнику. <...> Вот неоспоримое доказательство ангажированности ОБСЕ — спутниковый телефон, найденный при досмотре "Азовстали", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом Ходаковский отметил, что уже и до этого была уверенность в том, их камеры, обильно разбросанные по линии боевого соприкосновения якобы для контроля за соблюдением режима тишины, на самом деле передают информацию противнику о действиях ВС РФ и ДНР.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.