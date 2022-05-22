The Spectator: Большинство итальянцев возненавидело НАТО из-за России

Опрос общественного мнения также показал, что в пользе антироссийских санкций уверено не более 14% граждан.

Большая часть итальянских граждан считают, что Европе необходимо вести свою политику в вопросах кризиса на Украине, не поддерживая радикальные планы Америки и НАТО. О враждебном отношении жителей страны к военному блоку сообщает британское издание The Spectator, ссылаясь на результаты опросов.

Мнение о необходимости самостоятельной политики в ЕС разделяют 56% итальянцев, считающих подходы Белого дома и альянса агрессивными. Также 62% высказались в пользу ведения мирных переговоров между Европой и Россией. При этом хоть какие-то плюсы от антироссийских санкций видят только 14% респондентов.

Также, согласно опросу, всего порядка 44% итальянцев одобрили возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии. А поставки оружия Киеву поддерживают всего 26% опрошенных.