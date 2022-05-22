Жители Еревана с триколором прогнали от Посольства РФ сторонников Украины
Вооружившись бело-сине-красными стягами, они кричали "Пошли вон" на армянском языке. Причём скандирующих было около 70 человек, а их оппонентов — в два раза меньше.
Жители Армении выступили в поддержку России. Видео © Twitter / Islamicfront1
Жители Армении выступили в поддержку России и прогнали сторонников Украины и нацбатальона "Азов", пришедших на акцию к Посольству РФ в Ереване.
Узнав о мини-митинге в поддержку Украины и сдавшихся с "Азовстали" боевиков нацбатальона, они собрались у дипмиссии недалеко от проспекта Месропа Маштоца на 15 минут раньше. Вооружившись бело-сине-красными стягами и государственными флагами Армении, люди кричали "Пошли вон" на армянском языке. Причём первых было около 30 человек, а вторых — в два раза больше, около 70. В итоге проукраинская акция закончилась раньше запланированного, а в скором времени территорию покинули их оппоненты.
Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
Twitter/Islamicfront1