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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 08:29

Le Parisien: Мбаппе потребовал от руководства ПСЖ купить двух новых футболистов

На прошлой неделе нападающий продлил контракт с клубом до 2025 года.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе потребовал от руководства клуба предстоящим летом приобрести двух новых футболистов. Об этом передаёт Le Parisien.

Сообщается, что Мбаппе настаивает на трансфере хавбека "Монако" Орельена Чуамени и форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. Все трое игроков вместе выступают за сборную Франции.

Мбаппе продлил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"
Мбаппе продлил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"

На прошлой неделе Мбаппе продлил контракт с "Пари Сен-Жермен", несмотря на предварительную договорённость с мадридским "Реалом". Новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

Ранее нападающего признали лучшим футболистом чемпионата Франции в завершившемся сезоне. Всего он провёл за ПСЖ 217 матчей во всех турнирах, забил 171 гол и сделал 87 результативных передач.

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ФК ПСЖ

Роман Фейгин
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