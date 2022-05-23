Le Parisien: Мбаппе потребовал от руководства ПСЖ купить двух новых футболистов

На прошлой неделе нападающий продлил контракт с клубом до 2025 года.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе потребовал от руководства клуба предстоящим летом приобрести двух новых футболистов. Об этом передаёт Le Parisien.

Сообщается, что Мбаппе настаивает на трансфере хавбека "Монако" Орельена Чуамени и форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. Все трое игроков вместе выступают за сборную Франции.

На прошлой неделе Мбаппе продлил контракт с "Пари Сен-Жермен", несмотря на предварительную договорённость с мадридским "Реалом". Новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.