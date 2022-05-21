Мбаппе продлил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"

Руководство клуба предложило футболисту за продление соглашения €300 млн в качестве бонуса и заработную плату €100 млн в год.

Килиан Мбаппе подписал новый контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Договор рассчитан до 2025 года, сообщил сам футболист перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с "Мецем".

"Это мой дом, мой город, как я всегда и говорил. Я продолжу выступать в "Пари Сен-Жермен", чтобы вместе выигрывать титулы", — приводится сообщение Мбаппе на сайте парижан.