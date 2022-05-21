ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 20:20

Мбаппе продлил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"

Руководство клуба предложило футболисту за продление соглашения €300 млн в качестве бонуса и заработную плату €100 млн в год.

Килиан Мбаппе подписал новый контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Договор рассчитан до 2025 года, сообщил сам футболист перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с "Мецем".

"Это мой дом, мой город, как я всегда и говорил. Я продолжу выступать в "Пари Сен-Жермен", чтобы вместе выигрывать титулы", приводится сообщение Мбаппе на сайте парижан.

Журналист Балаге: "Реал" отказался от трансфера Мбаппе из "Пари Сен-Жермен"
Журналист Балаге: "Реал" отказался от трансфера Мбаппе из "Пари Сен-Жермен"

Лайф напоминает, что ранее портал Eurosport сообщил, что "Пари Сен-Жермен" предложил Мбаппе подписной бонус в размере 300 миллионов евро. На прошлой неделе форварда признали лучшим футболистом чемпионата Франции в нынешнем сезоне.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Артем Порвин
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Килиан Мбаппе
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar