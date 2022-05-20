Eurosport: "Пари Сен-Жермен" предложил Мбаппе подписной бонус в размере 300 миллионов евро

На прошлой неделе форвард получил приз лучшему футболисту текущего чемпионата Франции.

"Пари Сен-Жермен" предложил нападающему клуба Килиану Мбаппе 300 миллионов евро в качестве подписного бонуса за продление контракта. Об этом передаёт Eurosport.

Также сообщается, что зарплата Мбаппе в ПСЖ в случае продления соглашения составит 100 миллионов евро в год после уплаты налогов. При этом 23-летний футболист сможет распоряжаться большей частью своих имиджевых прав.

Ранее стало известно, что форвард согласовал пятилетний контракт с мадридским "Реалом". Предполагалось, что его зарплата в испанском клубе составит 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов, а подписной бонус — 100 миллионов.

На прошлой неделе Мбаппе признали лучшим футболистом чемпионата Франции в нынешнем сезоне. В 45 матчах он забил 36 голов и сделал 26 результативных передач.