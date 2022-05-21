Журналист Балаге: "Реал" отказался от трансфера Мбаппе из "Пари Сен-Жермен"
На прошлой неделе форвард получил приз лучшему футболисту нынешнего чемпионата Франции.
Президент "Реала" Флорентино Перес объявил футболистам команды, что форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе нынешним летом не перейдёт в мадридский клуб. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Гильем Балаге.
"Только что узнал, что Флорентино Перес вечером сказал игрокам в раздевалке, что Мбаппе не перейдёт. Давайте дождёмся заявления Мбаппе", — написал Балаге.
Накануне стало известно, что "Пари Сен-Жермен" предложил Мбаппе 300 миллионов евро в качестве подписного бонуса за продление контракта. Зарплата игрока во французском клубе может составить 100 миллионов в год после уплаты налогов.
На прошлой неделе Мбаппе признали лучшим футболистом чемпионата Франции в нынешнем сезоне. В 45 матчах он забил 36 голов и сделал 26 результативных передач.
По окончании торжественной церемонии нападающий заявил, что уже принял решение о своём будущем. Рассказать о нём публике он пообещал в воскресенье, 22 мая.
ФК ПСЖ