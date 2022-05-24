Достаёт цель за 30 км: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ВСУ гаубицами "Мста-Б"

Орудия способны отрабатывать вражеские цели как прямой наводкой без подготовки, так и с закрытых позиций.

Уничтожение объектов ВСУ гаубицами "Мста-Б". Видео © Минобороны России

Минобороны России показало боевую работу расчётов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", которые уничтожают бронетехнику и позиции ВСУ на дальности до 30 километров в ходе спецоперации на Украине.

На публикуемых кадрах российские военные рассказали, как заряжают орудие. Один ящик со снарядами весит 86 кг, за раз таких ящиков нужно разгрузить 50 штук, признаётся Виктор. Работа номера расчёта физически тяжёлая, но от слаженности и скорости действий здесь зависит успех поражения целей противника.

"Ночью плохое освещение, плохо видно, нельзя пользоваться осветительными приборами. Бывает, беспилотники летают. Чтобы не раскрывать свои позиции, не пользуемся фонарями. И в темноте трудно бывает", — добавил номер расчёта гаубицы "Мста-Б" Алексей.

В Минобороны РФ напомнили, что артиллерия выполняет огневые задачи по поражению батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника. Стрельба из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" может вестись как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, пробивая серьёзные фортификационные сооружения.