Минобороны России: ВСУ заминировали ёмкости с химвеществами в Лисичанске

Как уточнили в ведомстве, Киев намерен в очередной раз обвинить ВС РФ в беспорядочных обстрелах. В подземных сооружениях предприятия также насильно удерживаются сотрудники и местные жители.

Украинские военнослужащие заминировали ёмкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске, чтобы организовать провокацию и обвинить ВС РФ в беспорядочных обстрелах. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей, — уточнил он.

Как отметил генерал-полковник, со стороны ВСУ систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооружённых сил России и формирований ЛНР, "тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе".

Также Мизинцев заявил о ещё одной готовящейся провокации со стороны Киева. По его словам, в Путивле Сумской области заминированы мосты через реки Сейм и Любку, их планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить российских военных в якобы имеющих место неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. Мизинцев также подчеркнул, что подобные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.