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Опубликовано 23 мая 2022, 19:24

Минобороны РФ: ВСУ разместили в двух одесских школах вооружение и бронетехнику

А несколько учебных заведений в Константиновке используются как опорные пункты, там же удерживаются местные жители якобы для их безопасности.

Украинские военные заняли две одесские школы для размещения там тяжёлого вооружения, бронетехники и реактивных систем залпового огня, рассказал глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением как живым щитом, продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения", — пояснил Мизинцев.

По его словам, речь идёт о школах под номерами 14 и 71. Первая находится на улице Крымской, д. 56А, а вторая — на улице Паустовского, д. 17А. Также он сообщил об опорных пунктах ВСУ, которые размещены в нескольких учебных заведениях в Константиновке: в школе № 1, а также в учебном здании и общежитии профессионально-технического училища № 39. Там же украинские военные удерживают местных жителей якобы для обеспечения их безопасности.

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Как сообщал Лайф, ранее ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы. Кроме того, были поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.

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Flickr / ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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