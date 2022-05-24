ВС РФ уничтожили склад снарядов для американских гаубиц на Украине

Также удары нанесены по складам боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана.

Вооружённые силы РФ уничтожили склад снарядов для американских гаубиц. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки поражено... шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", — отметил он.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по трём пунктам управления, 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходному артиллерийскому дивизиону 14-й механизированной бригады в районе Соледара.