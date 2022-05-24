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Опубликовано 24 мая 2022, 08:22
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ВС РФ уничтожили склад снарядов для американских гаубиц на Украине

Также удары нанесены по складам боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана.

Вооружённые силы РФ уничтожили склад снарядов для американских гаубиц. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки поражено... шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", — отметил он.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по трём пунктам управления, 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходному артиллерийскому дивизиону 14-й механизированной бригады в районе Соледара.

Достаёт цель за 30 км: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ВСУ гаубицами "Мста-Б"
Достаёт цель за 30 км: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ВСУ гаубицами "Мста-Б"

Также Конашенков рассказал, что российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска, а средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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