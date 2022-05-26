Лайф снял с дрона город Светлодарск в ДНР, который ВСУ сдали без боя

Сейчас населённый пункт находится под контролем Народной милиции Донецкой Народной Республики и возвращается к обычной жизни.

Освобождённый от ВСУ город Светлодарск в ДНР с дрона. Видео © Telegram / SHOT

Освобождённый от украинских военных город Светлодарск в Донецкой Народной Республике практически не повреждён, ведь ВСУ сдали его без боя. Кадры города с высоты птичьего полёта показал телеграм-канал SHOT.