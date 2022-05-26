Лайф снял с дрона город Светлодарск в ДНР, который ВСУ сдали без боя
Сейчас населённый пункт находится под контролем Народной милиции Донецкой Народной Республики и возвращается к обычной жизни.
Освобождённый от ВСУ город Светлодарск в ДНР с дрона. Видео © Telegram / SHOT
Освобождённый от украинских военных город Светлодарск в Донецкой Народной Республике практически не повреждён, ведь ВСУ сдали его без боя. Кадры города с высоты птичьего полёта показал телеграм-канал SHOT.
Сейчас населённый пункт находится под контролем Народной милиции ДНР и возвращается к обычной жизни. Кроме того, в центре уже работает магазин.
Ранее Лайф рассказывал, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населённых пунктов. Так, 24 мая были освобождены город Светлодарск, посёлки Луганское, Мироновский и Тошковка, уточнили в Народной милиции ЛНР. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск, а также "почти зашли в Северодонецк".
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT