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Опубликовано 26 мая 2022, 08:22
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Лайф снял с дрона город Светлодарск в ДНР, который ВСУ сдали без боя

Сейчас населённый пункт находится под контролем Народной милиции Донецкой Народной Республики и возвращается к обычной жизни.

Освобождённый от ВСУ город Светлодарск в ДНР с дрона. Видео © Telegram / SHOT

Освобождённый от украинских военных город Светлодарск в Донецкой Народной Республике практически не повреждён, ведь ВСУ сдали его без боя. Кадры города с высоты птичьего полёта показал телеграм-канал SHOT.

Сейчас населённый пункт находится под контролем Народной милиции ДНР и возвращается к обычной жизни. Кроме того, в центре уже работает магазин.

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Ранее Лайф рассказывал, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населённых пунктов. Так, 24 мая были освобождены город Светлодарск, посёлки Луганское, Мироновский и Тошковка, уточнили в Народной милиции ЛНР. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск, а также "почти зашли в Северодонецк".

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Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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