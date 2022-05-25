Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населённых пунктов

Накануне, 24 мая, были освобождены город Светлодарск, посёлки Луганское, Мироновский и Тошковка, уточнили в Народной милиции ЛНР.

Под контролем сил Донецкой и Луганской народных республик находится 219 населённых пунктов, сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 25 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населёнными пунктами", — сказано в записи.

Среди них в том числе посёлок Луганское в Артёмовском районе и город Светлодарск. Как добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, также под контроль ЛНР 24 мая перешли посёлки Мироновский и Тошковка.