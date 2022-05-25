В МИД РФ назвали сомнительным стремление Киева к миру после заявлений Зеленского

"В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий. Если они сейчас ставят тут условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", — сказал он журналистам.