В МИД РФ назвали сомнительным стремление Киева к миру после заявлений Зеленского
Андрей Руденко напомнил, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала спецоперации и не ставила никаких условий.
После заявлений президента Украины Владимира Зеленского об условиях возобновления переговоров стремление Киева к миру кажется сомнительным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий. Если они сейчас ставят тут условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", — сказал он журналистам.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Киев согласен снова сесть за стол переговоров с Москвой после того, как вернёт свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Также он утверждал, что готов вести разговор только с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом сам российский лидер заявлял ранее, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной, киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге.
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